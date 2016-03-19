Во Львове молодые люди в балаклавах блокируют отель, где проходит конференция ЛГБТ-сообщества (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области, сегодня представители и организаторы пешего квеста ЛГБТ-сообщества, который должен был состояться сегодня во Львове, собрались в конференц-зале гостиницы.

Около 13.00 к центральному входу отеля подошли больше сотни мужчин спортивного телосложения с балаклавами на лицах. Они расположились у входа, ожидая завершения мероприятия ЛГБТ-сообщества.

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Чтобы воспрепятствовать возможным провокациям и хулиганским действиям, на место прибыло значительное количество работников патрульной и национальной полиции и бойцов Нацгвардии.

Сейчас с мужчинами в балаклавах, которые не представляются и не высказывают свои требования, проводится разъяснительная работа.

В настоящее время публичных нарушений общественного порядка не зафиксировано.

К гостинице подъехали автобусы с силовиками. pic.twitter.com/33Qya1KLG0 — Общественное.Львов (@hromadskelviv) March 19, 2016

На место прибыл в.а. начальника ГУ Национальной полиции Дмитрий Загария. Поступила информация о заминировании гостиницы. pic.twitter.com/Opr3nWuzdc — Общественное.Львов (@hromadskelviv) March 19, 2016

Как сообщал УНИАН, Львовский окружной административный суд запретил проведение 19 марта акции на площади перед Оперным театром.