Во Львове молодые люди в балаклавах блокируют отель, где проходит конференция ЛГБТ-сообщества (фото)
Во Львове более сотни молодых людей в балаклавах собрались у гостиницы "Днестр", расположенной в центральной части города, где проходит конференция представителей ЛГБТ-сообщества.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области, сегодня представители и организаторы пешего квеста ЛГБТ-сообщества, который должен был состояться сегодня во Львове, собрались в конференц-зале гостиницы.
Около 13.00 к центральному входу отеля подошли больше сотни мужчин спортивного телосложения с балаклавами на лицах. Они расположились у входа, ожидая завершения мероприятия ЛГБТ-сообщества.
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Чтобы воспрепятствовать возможным провокациям и хулиганским действиям, на место прибыло значительное количество работников патрульной и национальной полиции и бойцов Нацгвардии.
Сейчас с мужчинами в балаклавах, которые не представляются и не высказывают свои требования, проводится разъяснительная работа.
В настоящее время публичных нарушений общественного порядка не зафиксировано.
К гостинице подъехали автобусы с силовиками. pic.twitter.com/33Qya1KLG0— Общественное.Львов (@hromadskelviv) March 19, 2016
На место прибыл в.а. начальника ГУ Национальной полиции Дмитрий Загария. Поступила информация о заминировании гостиницы. pic.twitter.com/Opr3nWuzdc— Общественное.Львов (@hromadskelviv) March 19, 2016
Как сообщал УНИАН, Львовский окружной административный суд запретил проведение 19 марта акции на площади перед Оперным театром.