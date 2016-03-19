Во Львове суд запретил проведение ЛГБТ-квеста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 18 марта Львовский городской совет подал иск во Львовский окружной административный суд о запрете проведения 19 марта на проспекте Свободы перед Оперным театром любых акций, в связи с мерами безопасности, путем подачи заявок от различных организаций.

Городской совет получил заявки от различных организаций, о проведении мероприятий в одном месте и в одинаковое время. Также было письмо от руководителя Национальной полиции с ходатайством об обращении в суд.

"Мы получили заявку о проведении акции на проспекте Свободы 19 марта. Одновременно мы получили заявку от общественной организации "Сокол" о проведении мероприятия в том же месте в то же время и письмо от Главного управления Национальной полиции. Соответственно, мы подготовили иск о запрете в этом месте проведения любых акций. В феврале общественная организация "Инсайт" обратилась с письмом о проведении во Львове Фестиваля равенства. 17 марта мы получили заявку уже на проведение акции в форме массового мероприятия. Ни одно, ни другое согласовывать не нужно, потому что у нас есть Конституция Украины, которая говорит о том, что свобода на выражение своих убеждений является незыблемой, ограничивается исключительно судом исключительно в тех случаях, когда это может нести угрозу безопасности. В данном случае есть две организации, которые не имеют одинаковых уставных задач, и письмо, подписанное руководителем Национальной полиции, с ходатайством об обращении в суд", - отметила начальник юридического управления Львовского городского совета Гелена Пайонкевич.

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Как отметили в городском совете, общественная организация "Инсайт" подала заявку на проведение мирной публичной акции "Фестиваль равенства", направленной на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с любыми формами дискриминации.

Львовская областная молодежная общественная организация "Сокол" подала заявку на проведение акции в поддержку здорового будущего украинской молодежи - традиционных семейных ценностей и культивирование украинских семейных традиций.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет считает нецелесообразным проведение в городе пешеходного ЛГБТ-квеста, который на 19 марта анонсировали организаторы "Фестиваля равенства".

Кроме того, пресс-служба Львовской городской организации ВО «Свобода» распространила заявление, в котором однозначно осуждает намерения организации «Insight LGBTQ» провести во Львове 19-20 марта «Фестиваль равенства» и требует от властей запретить мероприятия фестиваля.

В свою очередь организатор фестиваля - общественная организация «Инсайт» на своей странице в Фейсбук обнародовала официальное обращение о попытках сорвать проведение "Фестиваля равенства Львов - 2016".

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"25 февраля на адрес Львовского городского совета мы направили письмо, адресованное мэру Андрею Садовому с просьбой предоставить официальную поддержку фестиваля, а также принять участие в официальном открытии фестиваля с приветственным словом. Несмотря на то, что это письмо было получено 29 февраля, мы до сих пор не получили никакого ответа. 15 марта администрация культурного пространства «Музей идей» сообщила нам об отказе в предоставлении помещения для проведения «Фестиваля равенства» в связи с угрозами физической расправы и порчей имущества, стали поступать администрации культурного пространства, а также в связи с отсутствием поддержки от городского головы", - говорится в тексте обращения.