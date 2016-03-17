На Сумщине расследуют распространение сепаратистских материалов депутатами местного совета
В Сумской области расследуется уголовное производство по факту распространения некоторыми депутатами одного из местных советов материалов с призывами к изменению границ территории Украины.
Как сообщает прокуратура Сумской области, она осуществляет процессуальное руководство в этом производстве.
Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований по материалам Управления СБУ в Сумской области 16 марта внесены сведения по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
Читайте такжеНа Сумщине осужден распространитель сепаратистских газет в приграничных городах
В настоящее время установлено, что некоторое время указанные лица через социальные сети распространяли публикации соответствующего содержания, в том числе о присоединении части территории Сумской области к Российской Федерации.
Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.
Читайте такжеСБУ помешала жителям сумского пограничья наслаждаться запрещенным телеканалом "Звезда"