На Сумщине расследуют распространение сепаратистских материалов депутатами местного совета

Как сообщает прокуратура Сумской области, она осуществляет процессуальное руководство в этом производстве.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований по материалам Управления СБУ в Сумской области 16 марта внесены сведения по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

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В настоящее время установлено, что некоторое время указанные лица через социальные сети распространяли публикации соответствующего содержания, в том числе о присоединении части территории Сумской области к Российской Федерации.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

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