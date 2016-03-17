Работники и студенты мукачевского ПТУ с требованием выплатить долги заблокировали горсовет (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялась внеочередная сессия Мукачевского городского совета, созванная по инициативе депутатов от партии «Видродження» с требованием решить вопрос выплаты заработной платы и стипендий преподавателям и студентам профтехучилищ г. Мукачево.

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К началу сессии перед зданием мэрии собралось около 300 человек, которые требовали от депутатов принять решение о финансировании трех ПТУ, которые расположены на территории Мукачево, из городского бюджета. Люди кричали «Позор», «Верните детям стипендии», «Верните зарплаты преподавателям».

Во время сессии фракция «Видродження» поставила на голосование предложение о внесении в повестку дня вопроса о частичном финансировании мукачевских заведений профтехобразования (относительно выплаты задолженности преподавателям и студентам за два месяца).

«За» соответствующее решение проголосовали только 16 депутатов из 31 присутствующего: «Видродження, «Батькивщина» и «Самопомич», не голосовали депутаты от «Единого центра» и КМКС (Партия венгров Украины).

Однако выйти из здания мэрии все депутаты не смогли – участники акции протеста перекрыли все выходы и не выпускают депутатов из здания ратуши и мэра Андрея Балогу.

Сейчас, как сообщили корреспонденту УНИАН депутаты из здания мэрии Мукачево, депутаты готовят текст обращения к центральным органам власти о финансировании ПТУ в городе.

В Мукачевском городском совете 36 депутатов.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля в Мукачево прошла первая акция протеста студентов и преподавателей городских ПТУ. Городская власть Мукачево заявила, что для финансирования профтехобразования города нужно около 40 млн грн, что составляет четверть доходной части бюджета города.

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1 марта председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что Мукачевская городская власть, грубо нарушая закон о госбюджете-2016, отказывается финансировать три профессионально-технических учебных заведения (ПТУЗ). По его словам, около 500 работников и почти 2 тыс. учеников мукачевских ПТУЗ с начала года не получают зарплату и стипендию, а в самих учебных заведениях не идет проплата за энергоносители.

11 марта во время сессии депутаты Закарпатского областного совета приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой подписать принятые парламентом 4 февраля законы о финансировании профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ).