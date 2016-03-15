Украинского консула пустили к заключенным в РФ Карпюку и Клыху

Об этом Громадському радіо сообщила адвокат Клыха Марина Дубровина.

По словам Дубровиной, украинские дипломаты пытались добиться встречи с заключенными с ноября. Однако разрешения не выдавал судья по делу Вахид Исмаилов, по причине болезни которого перенесли заседание, намеченное на 14 марта.

Сегодняшняя встреча состоялась после встречи консула с заместителем председателя Высшего Суда Чеченской республики. Консулу удалось пообщаться по несколько часов и с Карпюком, и с Клыхом. Подробности беседы пока неизвестны.

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Как сообщал УНИАН, Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

В конце августа 2015 г. в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении Карпюка и Клиха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

12 октября 2015 года в Верховном суде Чеченской Республики началось рассмотрение уголовного дела по существу.

Адвокаты обвиняемых Докка Ицлаев, Марина Дубровина и Илья Новиков отметили, что беспочвенность обвинений в отношении Карпюка и Клиха может подтвердить много людей.

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5 февраля юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова, которая представляет интересы Карпюка и Клиха в Европейском суде по правам человека, сообщила на брифинге в Киеве, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины Карпюк и Клих обратятся с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с применением к ним пыток со стороны правоохранительных органов РФ.

По ее словам, в отношении обоих были проведены судебно-медицинские экспертизы, выводы этих экспертиз являются сомнительными. В частности, оба жаловались на применение к ним электрического тока, но эксперты не смогли установить связь между телесными повреждениями, которые они получили в результате применения электрического тока, и природой их происхождения.

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В обоих случаях судмедэкспертиза засвидетельствовала, что на телах обоих заключенных есть телесные повреждения.

Волкова заявила, что юристы Украинского Хельсинского союза будут жаловаться в Европейский суд по правам человека и предъявлять этот аргумент.