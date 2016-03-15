В Киеве пьяный помощник нардепа устроил "шоу" и звал Гройсмана на помощь (видео)

Им оказался бывший заместитель председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам в Киевской области и нынешний помощник нардепа Андрей Захараш, передает "24 канал".

Водитель пытался проехать на территорию жилого комплекса и наткнулся на охрану. Очевидцы говорят, что пьяный водитель что-то не поделил с охранниками.

Охранники положили дебошира на асфальт и вызвали полицию. И пока копы ехали, водитель устроил настоящее шоу для соседей – в костюме и галстуке он катался по асфальту и активно завывал.

Читайте такжеПьяный начальник таможенного поста пытался прорвать блокаду Крыма на внедорожнике (фото)

Помощник нардепа утверждал, что за ним стоят люди из прокуратуры, звал на помощь спикера Рады Гройсмана и притворялся, что его бьют.

После приезда правоохранителей Захараш отказался проходить тест на алкоголь. Полиция составила на чиновника протокол за вождение в нетрезвом состоянии и за управление без документов.

Стоит отметить, что ТСН удалось связаться с Захарашем. Тот рассказал, что сейчас находится за границей.

"Я за руль пьяный не садился... Я не выезжал на машине за город. Я не выезжал за шлагбаум, я просто машину переставил... Ну я немножко выпил, ну так я имею право, я живой человек", - пояснил он в телефонном разговоре.