В Киеве пьяный помощник нардепа устроил "шоу" и звал Гройсмана на помощь (видео)
В Киеве местные жители самостоятельно задержали пьяного чиновника, который кружил по жилому массиву.
Им оказался бывший заместитель председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам в Киевской области и нынешний помощник нардепа Андрей Захараш, передает "24 канал".
Водитель пытался проехать на территорию жилого комплекса и наткнулся на охрану. Очевидцы говорят, что пьяный водитель что-то не поделил с охранниками.
Охранники положили дебошира на асфальт и вызвали полицию. И пока копы ехали, водитель устроил настоящее шоу для соседей – в костюме и галстуке он катался по асфальту и активно завывал.
Читайте такжеПьяный начальник таможенного поста пытался прорвать блокаду Крыма на внедорожнике (фото)
Помощник нардепа утверждал, что за ним стоят люди из прокуратуры, звал на помощь спикера Рады Гройсмана и притворялся, что его бьют.
После приезда правоохранителей Захараш отказался проходить тест на алкоголь. Полиция составила на чиновника протокол за вождение в нетрезвом состоянии и за управление без документов.