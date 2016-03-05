Российский омбудсмен пообещала, что ее представители посетят Савченко в СИЗО

Об этом сестра летчицы Вера Савченко сообщила в Faceboоk.

Также Савченко добавила, что Памфилова пообещала позвонить ей после получения информации о состоянии летчицы.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

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В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

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2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.