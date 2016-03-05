В Сумской области активисты продолжают блокировать движение российских грузовиков

Активисты из Сум, Конотопа и других городов Сумской области продолжают блокировать движение российских грузовиков на трассе Москва – Киев вблизи Батурина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Сумского городского совета от ВО «Свобода» Владимир Луговой.

По его словам, за 6 дней блокады активисты не пропустили более 40 грузовиков.

«Разворачиваем обратно на границу. Некоторые возвращаются и просят пустить, но мы вежливо отказываем. Тогда они становятся рядом и ждут приказов от своих начальников. В основном они возвращаются обратно в РФ», – отметил Луговой.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь, Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

26 февраля активисты, которые блокировали российские грузовики на Закарпатье, заявили о завершении акции.

Вместе с тем, 26 февраля ВО «Свобода» объявила о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.