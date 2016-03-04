Инициатива "21 ноября" и Заповедник "София Киевская" представили совместный просветительский проект

Открытый Православный Университет Святой Софии-Премудрости будет работать в форматах круглых столов, публичных лекций и дискуссий, образовательной онлайн площадки, международных конференций, издательского проекта и детской "Школы Анны Ярославовны".

Презентацию посетил Министр культуры Украины, Вячеслав Кириленко, который напомнил, что в 2016 году отмечается 1000-летие с начала княжения Ярослава Мудрого, который строил Киевское Государство, завершил строительство Софии Киевской, открыл первые школы, создал библиотеку, написал кодекс законов и породнился с Европой.

Протоиерей Георгий Коваленко, православный священник и руководитель проекта ВПУСС отметил, что целью проекта является пропаганда общечеловеческих, европейских и библейских ценностей, формулировка ценностей современных украинцев, предложение их миру.

"В рамках Университета мы стремимся к восстановлению единой Киевской Митрополии, которую знали во времена Ярослава Мудрого, и в которой были свои четкие представления о мире", - прокомментировал основание Университета Александр Ткаченко, генеральный директор 1 + 1 медиа и участник Инициативы "21 ноября".

Стоит отметить, что на презентации был анонсирован ряд запланированных мероприятий, среди которых публичная лекция "Идеология и Религия" от Архимандрита Кирилла Говоруна публичная, просветительская лекция "Великий пост: традиции и современность" протоиерея Георгия Коваленко.