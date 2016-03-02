Выступление Савченко в суде: Я офицер Вооруженных сил Украины и имела полное право защищать свою землю
16:26, 02 марта 2016Общество
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Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко заявила, что как офицер обязана защищать Украину, и Россия не имеет права ее судить
Савченко заявила, что как офицер обязана защищать Украину / facebook.com/Batkivshchyna
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала в ходе прений в суде Донецка Ростовской области.
«В этом суде не была доказана только моя вина. Я офицер украинских Вооруженных сил. Я имела полное право защищать свои земли. Я исполняла свой долг. Вы не судите ваших ветеранов Великой отечественной войны», - сказала Савченко и добавила, что нынешние ветераны убивали людей во время боевых действий.
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«Вы не имеете никакого права судить меня», - заявила Савченко.
- Как сообщал УНИАН, гособвинение России требует для Савченко на 23 года колонии.
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