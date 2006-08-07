Армения активизирует сотрудничество с НАТО

Армения намерена активизировать практическое и политическое сотрудничество с НАТО с целью большего сближения с Альянсом. Об этом говорится в Программе действий индивидуального партнерства с НАТО, сообщает Lenta.ru.

Согласно этому документу, будет проводиться "подготовка и переподготовка старших офицерских кадров, а также пересмотр учебной программы для всех видов войск".

Кроме того, в Армении в соответствии со стандартами НАТО будет создан миротворческий батальон, который в будущем станет миротворческой бригадой.

Также в программе действий указывается, что целями Армении являются усовершенствование приграничной безопасности, оборонных и бюджетных систем и разработка стабильных и реалистичных оборонных планов.

Документ предусматривает пересмотр стратегии развития военно-промышленного комплекса и разработку предложений по его дальнейшей эксплуатации.

В рамках сотрудничества с НАТО в Ереване будет открыт общественный информационный центр альянса, а в районных библиотеках появятся стенды с соответствующей литературой. Кроме того, запланирована организация недели НАТО и проведение специальных семинаров и конференций.