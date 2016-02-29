На Закарпатье объявили об опасности схода лавин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлено предупреждение об опасности схода лавин в высокогорье.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Отмечается, что 29 февраля - 1 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявляется повышенная (III степень) лавинная опасность.