На Закарпатье объявили об опасности схода лавин
11:22, 29 февраля 2016Общество
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Отмечается, что 29 февраля - 1 марта в связи с оттепелью в высокогорье ожидается повышенная лавинная опасность.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлено предупреждение об опасности схода лавин в высокогорье.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
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Отмечается, что 29 февраля - 1 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявляется повышенная (III степень) лавинная опасность.
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