На Закарпатье объявили об опасности схода лавин

11:22, 29 февраля 2016
Общество
297 0

Отмечается, что 29 февраля - 1 марта в связи с оттепелью в высокогорье ожидается повышенная лавинная опасность.

Иллюстративная фотография / Фото УНИАН

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлено предупреждение об опасности схода лавин в высокогорье.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Читайте такжеПоследний день зимы принесет украинцам дожди и тепло до +14

Отмечается, что 29 февраля - 1 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявляется повышенная (III степень) лавинная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter