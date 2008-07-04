Центр занятости пугает, что через 3 года в Украине будет некому работать

Директор Государственного центра занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ заявляет, что сегодня Западная Европа ведет по отношению к Украине политику «вымывания трудового и генетического потенциала».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня Западная Европа и страны ЕС ведут по отношению к Украине политику на вымывание трудового и генетического потенциала наших сограждан для того, чтобы они ехали, работали и легализовывались в этих странах», - сказал он.

По словам В.ГАЛИЦКОГО, такая ситуация сегодня наблюдается в Польше, Португалии, Испании, где узаконен режим упрощенной легализации трудовых мигрантов из стран Восточной Европы. Он считает, что такая ситуация в странах Европы обусловлена тяжелой демографической ситуацией, а также ошибками в миграционной политике ведущих стран Западной Европы, в частности, Франции, которая имеет проблемы с выходцами из стран Северной Африки, Германии, где есть проблемы с выходцами из Турции и Югославии. «В этих странах огромные проблемы. За счет кого они хотят пополнить свой трудовой и генетический потенциал? За счет украинцев, которые образованы, трудолюбивы, христиане по своим моральным качествам»,- сказал он.

При этом В.ГАЛИЦКИЙ отметил, что уже сегодня в Украине отмечается нехватка человеческого и трудового потенциала.

Говоря о причинах трудовой миграции, он отметил, что в основе этого явления лежит экономическая ситуация в стране, в частности, вопрос заработной платы.

« Если в течение 2-3 лет мы существенно не повысим заработную плату, то через три года в стране некому будет работать», - считает он. Кроме того, по мнению В.ГАЛИЦКОГО, необходимо легализовать заработную плату.

«Для того, чтобы наш украинский гражданин не ехал на заработки в Россию, Испанию, Португалию – а ездят они туда нелегально, – заработная плата внутри нашего государства должна составлять 65-70% от заработных плат близлежащих соседей", - подчеркнул он.

В.ГАЛИЦКИЙ также отметил, что установить точное количество граждан Украины, которые работают за границей можно только одним путем - провести перепись населения. Он также сообщил, что, по экспертным оценкам, число работающих за границей украинцев составляет от 2,5 до 5 млн. лиц.