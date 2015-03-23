Оставшихся в Севастополе курсантов академии ВМС не выпускают из Крыма

Об этом в эфире «Подробностей недели» рассказали их бывшие сослуживцы, которые переехали из Севастополя в Одессу, пишет Крым-Реалии.

«Они не могут приехать и встретится с нами. Когда мы уезжали, они написали расписку о невыезде за территорию России и даже за территорию Крыма. Максимум куда они могут ездить, это по Крыму, дальше – никуда», – сказал один из курсантов.

Читайте такжеКабмин ликвидировал Академию военно-морских сил им. Нахимова в СевастополеПо словам курсантов Ивана, Владислава и Алексея, которые сейчас служат в Одессе, они продолжают поддерживать связь с бывшими сослуживцами в Крыму.

«Мы находимся по разные стороны, но мы вспоминаем годы, когда мы учились и жили вместе в одной казарме. Какое-то время мы не общались, но они наши товарищи и мы поддерживаем связь», – рассказали курсанты.

21 марта 2014 года курсанты 4-го курса Севастопольской академии ВМС имени Нахимова во время смены флага вуза с украинского на российский демонстративно хором исполнили гимн Украины, отдали честь и, развернувшись, ушли в казарму. 4 апреля 2014 года академия была передислоцирована в Одессу – Крым покинули 103 курсанта и преподавателя. Позднее Академия была расформирована, а курсанты продолжили обучение на специально созданном факультете военно-морских сил Одесской национальной морской академии.