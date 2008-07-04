«Мостобуд» начал реконструкцию НСК «Олимпийский» (фото)

Подготовка столицы к Евро-2012 вступила в стадию практической реализации.

В четверг начались работы по реконструкции главной арены будущего чемпионата – Национального спортивного комплекса «Олимпийский». Работы ведет многопрофильная строительная компания ОАО «Мостобуд».

«Мы хорошо подготовились к реконструкции стадиона, - прокомментировал корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета «Мостобуда» Владимир ПРОДИВУС. – К тому же, мостостроители в 1966-67 гг. участвовали в возведении тогда еще Республиканского стадиона, и в архиве компании сбереглись чертежи соответствующих конструкций. Наш проектный институт уже завершил проект выполнения демонтажных работ, рассчитаны календарные графики, есть и специалисты, и техника, и оборудование, и большой опыт выполнения подобных операций».

Уже демонтирована чаша олимпийского огня, на очереди – 30-тонные информационные табло, фонарные мачты освещения высотой свыше 90 метров, репортажно-информационный комплекс, лифтовая шахта высотой более 40 метров.

Реконструкция стадиона началась до завершения окончательного определения проектировщика, потому что все рассмотренные предложения предполагают снос данных сооружений.

"Сроки для демонтажа отведены самые сжатые", - отметил В. ПРОДИВУС. - Чтобы уложиться в них, мы намерены работать круглосуточно. Уже на месте подъемные краны грузоподъемностью свыше ста тонн, другая необходимая техника.

«Скорее всего, согласно требованиям УЕФА, придется разбирать первый ярус, чтобы обеспечить хороший просмотр футбольных матчей со зрительских мест, - рассказал УНИАН заместитель председателя правления компании Александр МАХНО. – Второй ярус, возможно, останется в существующем ныне виде, тут работы предполагаются, в основном, по установлению конструкций, обеспечивающих навес над трибунами, чтобы защитить гостей чемпионата от непогоды. И также будут проведены работы, способствующие комфортному просмотру соревнований. А возможно, и второй ярус будет разобран и переделан полностью. Все зависит от окончательного проекта».

По мнению экспертов, «Мостобуд» способен не только в кратчайший срок демонтировать необходимые конструкции стадиона и приле-гающие к нему объекты, но и реконструировать главную спортивную арену Евро-2012.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - уже более 60 лет лидирует в строительстве внеклассных мостовых сооружений в Украине и СНГ. В том числе, компанией построены все киевские мосты и большинство мостовых сооружений в Украине. В настоящее время, «Мостобуд» выступает генподрядчиком на строительстве Подольского мостового перехода в столице, скоростной автомагистрали через Днепр в Запорожье, участвует в строительстве Дарницкого желез-нодорожно-автомобильного моста. Ранее, «Мостобуд» принимал участие в строительстве НСК «Олимпийский», Украинского дома и других сложных объектов.