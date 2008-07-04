«Мостобуд» начал реконструкцию НСК «Олимпийский» (фото)
Столица готовится к Евро-2012
Подготовка столицы к Евро-2012 вступила в стадию практической реализации.
В четверг начались работы по реконструкции главной арены будущего чемпионата – Национального спортивного комплекса «Олимпийский». Работы ведет многопрофильная строительная компания ОАО «Мостобуд».
«Мы хорошо подготовились к реконструкции стадиона, - прокомментировал корреспонденту УНИАН председатель наблюдательного совета «Мостобуда» Владимир ПРОДИВУС. – К тому же, мостостроители в 1966-67 гг. участвовали в возведении тогда еще Республиканского стадиона, и в архиве компании сбереглись чертежи соответствующих конструкций. Наш проектный институт уже завершил проект выполнения демонтажных работ, рассчитаны календарные графики, есть и специалисты, и техника, и оборудование, и большой опыт выполнения подобных операций».
Уже демонтирована чаша олимпийского огня, на очереди – 30-тонные информационные табло, фонарные мачты освещения высотой свыше 90 метров, репортажно-информационный комплекс, лифтовая шахта высотой более 40 метров.
|Первой «уплывает» на склад чаша олимпийского огня
Реконструкция стадиона началась до завершения окончательного определения проектировщика, потому что все рассмотренные предложения предполагают снос данных сооружений.
"Сроки для демонтажа отведены самые сжатые", - отметил В. ПРОДИВУС. - Чтобы уложиться в них, мы намерены работать круглосуточно. Уже на месте подъемные краны грузоподъемностью свыше ста тонн, другая необходимая техника.
|На верхотуре второго яруса стадиона работают специалисты «Мостобуда»
«Скорее всего, согласно требованиям УЕФА, придется разбирать первый ярус, чтобы обеспечить хороший просмотр футбольных матчей со зрительских мест, - рассказал УНИАН заместитель председателя правления компании Александр МАХНО. – Второй ярус, возможно, останется в существующем ныне виде, тут работы предполагаются, в основном, по установлению конструкций, обеспечивающих навес над трибунами, чтобы защитить гостей чемпионата от непогоды. И также будут проведены работы, способствующие комфортному просмотру соревнований. А возможно, и второй ярус будет разобран и переделан полностью. Все зависит от окончательного проекта».
По мнению экспертов, «Мостобуд» способен не только в кратчайший срок демонтировать необходимые конструкции стадиона и приле-гающие к нему объекты, но и реконструировать главную спортивную арену Евро-2012.
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Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Мостобуд» - уже более 60 лет лидирует в строительстве внеклассных мостовых сооружений в Украине и СНГ. В том числе, компанией построены все киевские мосты и большинство мостовых сооружений в Украине. В настоящее время, «Мостобуд» выступает генподрядчиком на строительстве Подольского мостового перехода в столице, скоростной автомагистрали через Днепр в Запорожье, участвует в строительстве Дарницкого желез-нодорожно-автомобильного моста. Ранее, «Мостобуд» принимал участие в строительстве НСК «Олимпийский», Украинского дома и других сложных объектов.