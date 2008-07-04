Кабмин повысил дотацию на сахарную свеклу

Кабинет министров Украины своим постановлением от 25 июня повысил размер дотаций за выращивание сахарной свеклы с 550 до 750 грн. за 1 гектар.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в пункт 2 Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки производства продукции растениеводства» опубликовано на Правительственно портале.

Согласно документу, Министерство аграрной политики должно обеспечить направление средств на проведение выплаты дотации на 1 гектар посевов сахарной свеклы исключительно в пределах фактического поступления в 2008 году средств в госбюджет.