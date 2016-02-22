В Мариуполе неизвестные разбили стекла в российском "Сбербанке" (фото)

Об этом сообщили очевидцы, передает местный сайт 0629

Неизвестные разбили стекла в трех окнах и 1 двери со стороны ул. 50 лет Октября. Сам банк находится по адресу пр. Победы, 32/42.

Отмечается, что через 2 минуты после случившегося на место приехала служба охраны, но задержать вандалов не удалось.

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