В Мариуполе неизвестные разбили стекла в российском "Сбербанке" (фото)
10:23, 22 февраля 2016Общество
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Неизвестные разбили стекла в "Сбербанке Россия" в Мариуполе.
Об этом сообщили очевидцы, передает местный сайт 0629.
Неизвестные разбили стекла в трех окнах и 1 двери со стороны ул. 50 лет Октября. Сам банк находится по адресу пр. Победы, 32/42.
Отмечается, что через 2 минуты после случившегося на место приехала служба охраны, но задержать вандалов не удалось.
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