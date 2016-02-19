УНИАН-поддержка: Строительство жилого комплекса возле парка "Перемога" в Киеве приостановлено

Об этом говорится в ответе Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации на информационный запрос УНИАН по поводу указанной застройки земельного участка площадью 2 га рядом с парком "Перемога", которую жители Днепровского района столицы называют незаконной.

С выездом на место установлено, что по состоянию на 3 февраля 2016 года строительные работы не выполняются, техника и рабочие на объекте отсутствуют», - говорится в предоставленном ответе агентству.

Также в Департаменте обращают внимание, что по информации, размещенной на официальном сайте инвестора строительства - Украинской государственной строительной корпорации «Укрбуд», предприятия, входящие в состав корпорации и по договору с землепользователем (ООО «Подрядное специализированное ремонтно-строительное управление №3 «Киевзеленстрой»), вышли из проекта возведения жилого комплекса «Переможець» на вул. Воскресенская, 2-а в Киеве «в связи с проблемами со сменой целевого назначения земельного участка под жилищное строительство».Читайте такжеЖители Воскресенки надеются через суд и при поддержке Киеврады отстоять 2 га земли от незаконной застройки высотками

В Департаменте разъяснили, что в свое время заказчику строительства документы (градостроительные условия и ограничения застройки участка по указанному адресу) были выданы не для возможности начала застройки, а только для разработки проектной документации.

В частности, они были выданы на основании решения Киевского городского совета еще в 2002 году, которым был утвержден Генеральный план города Киева и проект планирования его пригородной зоны до 2020 года, и которым, в том числе, указанный участок «по функциональному назначению относится к территории жилой многоэтажной застройки (перспективной)».

Поэтому, подчеркивают в Департаменте, выданные им в декабре 2014 года условия и ограничения застройки участка для строительства жилого комплекса по данному адресу являются «составной исходных данных, которые необходимы для разработки проектной документации на строительство объекта», но «не является документом, который дает право осуществлять застройку земельного участка».

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При этом в документе отмечается, что отдельным пунктом градостроительных условий определена необходимость приведения целевого назначения земельного участка в соответствие с намерениями застройки.

Также в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА проинформировали, что в настоящее время сама проектная документация указанного строительства «для рассмотрения и регистрации в градостроительном кадастре в Департамент не предоставлялась».

В свою очередь Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) также на запрос УНИАН предоставила ответ по поводу выданного ею 3.11.2015 г. разрешения на выполнение строительных работ для строительства жилого комплекса» на вул. Воскресеньская, 2-а, заявив, что это разрешение выдано на основании представления пакета документов, предусмотренным законодательством. При этом в ГАСИ сослались на «первичные документы» Департамента градостроительства и архитектуры КГГА...

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Вместе с тем, для окончательного решения дальнейшей судьбы данного земельного участка необходимо отдельное решение Киевского городского совета, которая имеет исключительное право менять целевое назначение использования земли, и к которой с соответствующим ходатайством уже обратилась сторона заказчика строительства.

В то же время, когда такое решение будет принято – пока неизвестно. Об этом говорится в ответе УНИАН Департамента земельных ресурсов КГГА на запрос агентства относительно сомнительной законности многоэтажной жилой застройки на заказ подразделения «Киевзеленстроя» на участке, целевое назначение которого - «для обслуживания и эксплуатации производственной базы».

В частности, в Департаменте земельных ресурсов сообщили агентству, что им подготовлен проект решения Киевского городского совета «Об отказе в изменении вида использования земельного участка ООО «Подрядное специализированное ремонтно-строительное управление № 3 Киевзеленбуд» для строительства жилого комплекса на ул. Воскресенская, 2-а в Днепровском районе Киева». В то же время, в Департаменте подчеркнули, что пока «надлежащим образом оформленное решение Киевского городского совета по этому поводу в Департамент земельных ресурсов не поступало».

По этому поводу УНИАН ожидает ответ заместителя городского председателя-секретаря Киевсовета Владимира Прокопива на информационный запрос относительно проекта решения Киевсовета относительно изменения целевого использования указанного земельного участка. Запрос был отправлен 1 февраля этого года.

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