Начальники милиционера - виновника ДТП поплатились должностями

Непосредственные начальники милиционера, который совершил ДТП на Прикарпатье, уволены с занимаемых должностей.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области, ДТП в Богородчанах стало предметом серьезного служебного расследования. Также в УМВД отмечают, что руководство и коллектив прикарпатской милиции болезненно восприняли этот инцидент, который произошел при участии милиционера вечером 29 июня. Милиция края разделяет боль семьи, потерявшей ребенка, а также приносит извинения другим семьям и общественности Богородчан за последствия дорожно-транспортного происшествия.

«В то же время информируем общественность о том, что этот инцидент стал предметом для проведения серьезного служебного расследования. По его заключениям непосредственные руководители лица, совершившего наезд на своего коллегу-милиционера и граждан, освобожденные от занимаемых должностей. Кроме того, приказом начальника УМВД в области генерал-майора милиции Василия КУЗНЕЦОВА к суровой дисциплинарной ответственности привлечены другие работники руководящего звена, в функциональные обязанности которых входят вопросы осуществления контроля над личным составом, в том числе во время его пребывания вне службы», – говорится в сообщении Центра общественных связей УМВД в Ивано-Франковской области.

Также в УМВД отмечают, что с начала этого года руководство милиции области приняло дополнительные меры для контроля над организацией служебной деятельности милицейских коллективов и каждого работника в частности. Они, в первую очередь, направлены на недопущение фактов нарушения законности в работе, создание атмосферы нетерпимости к любым нарушениям служебной дисциплины. Соответствующие службы милиции сами выявляют такие факты, реагируют на обращения и жалобы граждан. Милиция решительно избавляется тех сотрудников, которые позорят ее.

Так, с начала года за нарушение дисциплины из органов внутренних дел были уволены более 30 человек, в частности, в нескольких случаях – за пребывание за рулем в нетрезвом состоянии. В областном УМВД отмечают, что за такое нарушение виновника немедленно увольняют из милиции.

Как сообщал УНИАН, 29 июня 2008 года около 23.00 работник милиции, который на то время не состоял на службе, не справился с управлением собственного автомобиля, сбил работника ГАИ и совершил наезд на группу людей. В результате ДТП одна девушка (1995 года рождения) погибла на месте ДТП, пять девушек и инспектор ГАИ с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу.

Работник ГАИ, совершивший ДТП, арестован. По факту совершения ДТП возбуждено уголовное дело. У водителя была взята кровь для проведения экспертизы на содержание алкоголя.