Перед годовщиной Революции Достоинства Майдан Незалежности взяли под охрану участники АТО
11:21, 16 февраля 2016Общество
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Майдан Незалежности взяли под охрану участники Антитеррористической операции.
Они просят мужчин, которые идут в направлении Майдана, показать содержимое поклажи / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, на подходах к Майдану Незалежности со стороны прилегающих улиц и выходов из метро дежурят ветераны АТО. Время от времени они просят мужчин и юношей, которые идут в направлении Майдана, показать содержимое своей поклажи.
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Как пояснили корреспонденту УНИАН люди в военной форме, они это делают для безопасности и во избежание провокаций в канун второй годовщины Революции Достоинства.
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