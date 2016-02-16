Перед годовщиной Революции Достоинства Майдан Незалежности взяли под охрану участники АТО

Как передает корреспондент УНИАН, на подходах к Майдану Незалежности со стороны прилегающих улиц и выходов из метро дежурят ветераны АТО. Время от времени они просят мужчин и юношей, которые идут в направлении Майдана, показать содержимое своей поклажи.

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Как пояснили корреспонденту УНИАН люди в военной форме, они это делают для безопасности и во избежание провокаций в канун второй годовщины Революции Достоинства.