Перед годовщиной Революции Достоинства Майдан Незалежности взяли под охрану участники АТО

11:21, 16 февраля 2016
Общество
1247

Майдан Незалежности взяли под охрану участники Антитеррористической операции.

Люди приносят на Майдан цветы и лампадки в память о погибших. Киеве, 22 февраля. Фото УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, на подходах к Майдану Незалежности со стороны прилегающих улиц и выходов из метро дежурят ветераны АТО. Время от времени они просят мужчин и юношей, которые идут в направлении Майдана, показать содержимое своей поклажи.

Читайте такжеВ Киеве создается Музей Майдана

Как пояснили корреспонденту УНИАН люди в военной форме, они это делают для безопасности и во избежание провокаций в канун второй годовщины Революции Достоинства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter