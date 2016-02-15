Активисты с лозунгами "Нет российскому бизнесу в Украине!" установили "блокпост" "ДНР" возле Кабмина (фото)
Возле Кабинета министров активисты требуют от правительства прекратить бизнес с Россией.
Как передает корреспондент УНИАН, напротив здания Кабинета министров в центре Киева собрались около 50 активистов.
Участники акции требуют от украинского правительства ввести санкции против России.
Митингующие выкрикивают: “Нет российскому бизнесу в Украине!”, а также лозунги патриотического содержания.
Как сообщает на своей странице в Facebook нардеп Игорь Луценко, активисты установили "блокпост ДНР".
Они держат в руках флаги “Правого сектора”.
Акция проходит спокойно. За митингом наблюдают представители правоохранительных органов.
Участники акции призывают украинцев присоединиться к блокированию российских фур с товарами.
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В то же время они выражают сомнение, что власть Украины заинтересована окончательно прекратить бизнес с Россией.
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Один из выступавших сообщил присутствующим на митинге, что сейчас инициативная группа собирается ехать в направлении украинско-российской границы для блокирования контрольно-пропускного пункта. Но, вместе с тем, он не уточнил, какого именно пограничного пункта.
На акции продолжают выступать активисты.