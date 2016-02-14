В рамках Берлинского международного кинофестиваля прошла акция в поддержку Сенцова

В мероприятии, которое организовали Amnesty International, а также Немецкая и Европейская киноакадемии, приняли участие известные кинозвезды Мерет Бекер и Катя Риман, передает Deutsche Welle.

Бекер в комментарии корреспонденту DW заявила о необходимости рассмотрения дела Сенцова не военным судом, а гражданским. Также, по словам Бекер, важно, чтобы расследование проходило без давления. Сейчас, сказала она, становится все опаснее быть человеком творческой профессии. О судьбе Сенцова нельзя забывать, убеждена артистка.

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Как сообщал УНИАН, 25 августа 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Его осудили по сфабрикованному обвинению в организации терактов в Крыму.