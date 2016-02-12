На Львовщине трое парней ограбили банк, разобрав стену здания горсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Червоноградский отдел полиции 11 февраля поступило сообщение от председателя Сосновского городского совета о том, что ночью неизвестные лица, зломав замок на входных дверях, проникли в помещение горсовета. Внутри злоумышленники повредили дверь и проникли в несколько кабинетов, однако ничего оттуда не похитили.

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«В то же время в отдел полиции поступило сообщение от заведующего территориальным отделением одного из банков, помещение которого расположено в одном здании с горсоветом и имеет общую стену. По словам заведующего, ночью неизвестные лица проникли в помещение отделения банка и похитили из банковского терминала деньги в сумме почти 25 тысяч гривен», - сообщил начальник управления криминальной полиции ГУ Национальной полиции во Львовской области Николай Гладюк.

Следственно-оперативная группы установила, что злоумышленники проникли в помещение отделения банка, разобрав часть смежной с горсоветом стены.

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Также правоохранители установили, что к совершению преступления причастны трое жителей Сосновки в возрасте 17-19 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Проводится досудебное расследование.

По информации источника в правоохранительных органах, в городе Сосновка кража была совершена в отделении «Ощадбанка».