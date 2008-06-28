"Газпром" готов строить автозаправки в Европе и газопровод на Аляске

Проект строительства газопровода из Аляски в США с участием Газпрома может быть реализован в рамках альянса Газпрома и компании ВР, сообщил на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров глава газового холдинга Алексей Миллер.

"Газпром" также предложил своим партнерам в Европе поучаствовать в совместном проекте по строительству европейской сети автомобильных газовых заправок. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Миллера.

По его мнению, с учетом высоких цен на топливо газ сможет послужить заменой бензину. Например, в Германии цена бензина в 1,7 раза выше, чем цена газа.

Глава "Газпрома" также отметил, что идея использовать для автомобилей биотопливо показала свою несостоятельность и стала одной из причин глобального продовольственного кризиса. "Реальной альтернативы использованию углеводородов нет и в ближайшие десятилетия не будет", - добавил Миллер.