Минюст вынес на обсуждение закон о хозяйственных обществах

Министерство юстиции предлагает внести изменения в ряд законодательных актов с целью совершенствования законодательства о хозяйственных обществах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий законопроект обнародован на сайте Министерства юстиции Украины (www.minjust.gov.ua) для предоставления предложений и замечаний.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, инициатива Минюста обусловлена пробелами действующего законодательства относительно регулирования порядка проведения общего собрания общества одним лицом, которое является его единственным участником. А также – относительно возможности участников/акционеров определять уставом большее количество голосов, необходимое для принятия решений общим собранием.

Целью и основным заданием законопроекта является введение норм относительно права участников общества отступать от положений, которые определяют количество голосов, необходимое для принятия решений по определенным вопросам, но не путем установления меньшего количества необходимых голосов по сравнению с тем, что предусмотрено действующим законодательством. Кроме того, предусматривается отменить требования относительно проведения общего собрания участников/акционеров для компаний с единственным участником/акционером.

Законопроект предусматривает проведение базового отслеживания результативности акта (на протяжении месяца со дня вступления акта в силу), повторного отслеживания результативности акта (через год со дня вступления акта в силу) и периодического отслеживания результативности акта (каждые три года, начиная со дня окончания мероприятий по повторному отслеживанию результативности этого акта).

Замечания и предложения к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства о хозяйственных обществах» будут приниматься Министерством юстиции Украины на протяжении месяца со дня обнародования по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10, Министерство юстиции Украины, департамент гражданского законодательства и предпринимательства. Адрес электронной почты: comerslaw@minjust.gov.ua.