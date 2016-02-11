В Крым прибыл начальник Генштаба РФ для контроля за ходом "проверки" оккупационного контингента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, "начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Герасимов прилетел в Крым для контроля за ходом внезапной проверки боеготовности частей и соединений Южного и Центрального военных округов, воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации".

В Крыму Герасимов проверил, в частности, организацию работы пунктов управления 31-й дивизии ПВО в ходе отражения массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

Заместитель командующего 4-й армией ВВС и ПВО полковник Андрей Новоселецкий доложил Герасимову о том, что, "несмотря на сложную мишенную обстановку, подразделениями 31-й дивизии ПВО во взаимодействии с силами Черноморского флота и авиацией 4-й армии ВВС и ПВО отражен массированный ракетно-авиационный удар средств воздушного нападения условного противника".

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Новоселецкий также сообщил, что по команде с пункта управления соединения в воздух была поднята истребительная авиация, приведены в готовность к применению подразделения зенитных ракетных войск.

«Расчеты радиотехнических войск вели непрерывную радиолокационную разведку на дальности свыше 400 км. Координаты воздушных целей оперативно передавались находящимся в воздухе авиационным экипажам по средствам автоматизированных систем управления», - доложил он.

Герасимов также заслушал командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко о сложившейся обстановке в соответствии с замыслом проведения внезапной проверки и о состоянии сил (войск) флота.