В Николаеве застрелили бизнесмена

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Николаевской области, сообщение об убийстве поступило 10 февраля в 20:30.

Отмечается, что погибший не дошел несколько десятков метров до места своего проживания.

"Нашла погибшего жена, которая, обеспокоившись долгим отсутствием мужа, вышла встречать его на улицу", - сообщили в ведомстве.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил огнестрельные ранения.

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Следственным отделением Ленинского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Устанавливаются обстоятельства совершения убийства, оружие, которое было использовано как орудие преступления, и личность убийцы.

Правоохранители рассматривают несколько версий, по которым было совершено убийство мужчины, одна из которых – месть за якобы участие в событиях, произошедших 27 апреля 2012 года, когда в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Фалеевской застрелили бизнесмена.