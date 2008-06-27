Госгорпромнадзор нашел опасный склад ядохимикатов на Горловском химзаводе

Существующий сегодня склад отходов ядохимикатов на Горловском химическом заводе не отвечает никаким нормам безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заместитель начальника Донецкого территориального управления Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Игорь БУРЯК.

По его словам, ранее, "по решению горисполкома города Горловки, на территории госпредприятия "Горловский химический завод", в одном из зданий предприятия был создан склад, куда свозились отходы ядохимикатов сельского хозяйства, собранные со всего региона". "Сегодня этот склад не отвечает никаким нормам безопасности", - подчеркнул И.БУРЯК.

Кроме того, он отметил, что не только этот склад, но и в целом завод является проблемным и требует к себе особое внимание. "Это предприятие находится в состоянии санации, имеет ряд острых вопросов, решение которых требует значительного выделения финансовых средств, - подчеркнул И.БУРЯК. - Надо выходить на государственный уровень для обеспечения промышленной безопасности, безопасности окружающей среды и населения, которое проживает рядом с этим заводом". По его словам, после остановки технологического производства на территории предприятия остались различные остатки хлора, химикаты с просроченными сроками эксплуатации.

И.БУРЯК акцентировал, что "уже длительное время не решаются вопросы проведения паспортизации производственных зданий и сооружений завода, вопросы поддержки зданий в удовлетворительном, безаварийном состоянии, а также вопросы утилизации твердых и жидких токсических отходов, взрывчатых веществ, которые находятся на предприятии в определенном количестве".

Он сообщил, что устанавливались случаи проникновения на территорию предприятия посторонних лиц с целью хищения производных взрывчатых веществ.

"Госгорпромнадзором неоднократно выдавались предписания по устранению перечисленных нарушений, однако из-за отсутствия средств нарушения не устранялись", - заключил И.БУРЯК, добавив, что "также направлялось предписание горловскому городскому председателю по хранению ядохимикатов, которые складированы в одном из зданий предприятия".