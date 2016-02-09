Американка показала шестилетней давности наггетсы и картошку фри из "Макдоналдс"

Через 6 лет набор из куриных наггетсов и маленькой картошки фри все еще выглядел свежим, пишет Лента.ру со ссылкой на Mashable.com.

В своем сообщении в сети Facebook американка отметила, что блюдо не испортилось, не заплесневело и не прогнило. У него появился лишь запах картона.

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Учитывая результаты эксперимента, девушка предположила, что в блюдах «Макдоналдс» содержится большое количество химических веществ. «Упаковка разлагается раньше, чем еда. Это отвратительно», — написала она.

Как известно, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Свой первый ресторан они открыли в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния. В настоящее время занимает второе место по количеству ресторанов во всем мире после сети Subway. В 2015 году «Макдоналдс» открыл в России 59 новых ресторанов против 73 точек годом ранее. В 2016 году сеть планирует открыть около 60 собственных ресторанов, а также продолжить развитие по франшизе.