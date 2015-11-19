В лимане найдено тело еще одной жертвы с катера "Иволга", теперь погибших 20

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"19 ноября в 11:36 поступило сообщение о том, что в пгт Затока в Днестровском лимане, на расстоянии 150 м от берега обнаружено тело человека", - сказано в нем.

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Прибыв на место происшествия, спасатели спустили на воду резиновую лодку, обследовали камышовые заросли, где обнаружили тело погибшего мужчины. Как было установлено позже, мужчина находился на судне "Иволга" на момент аварии.

На месте происшествия присутствовали родственники без вести пропавших пассажиров "Иволга", которым специалистами ГУ ГСЧС в Одесской области была предоставлена психологическая помощь.

Таким образом, количество погибших в результате трагедии составляет 20 человек. Поисковые работы продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море в районе поселка Затока перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось более 40 человек. Спасти удалось 22 человека. 19 октября катер подняли из воды.

По информации Реестра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и три члена экипажа. То есть, судно было значительно перегружено, что и стало причиной трагедии.

По факту крушения катера было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

19 октября суд арестовал капитана катера на 2 месяца без права внесения залога. 23 октября был арестован и сам катер.