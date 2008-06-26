Деньги для выкупа украинцев у сомалийских пиратов потерялись в банке?

Сегодня - последний день ультиматума сомалийских пиратов. На борту судна "Леманн Тимбер" - пятнадцать моряков, из них четверо - украинцы. Требования разбойников неизменны: или семьсот пятьдесят тысяч долларов, или морские преступники начнут расстреливать пленников.

Но денег им до сих пор не передали. Родственники мореплавателей говорят, что средства перечислили, но они... "потерялись в банке". Об этом "5 каналу" рассказала жена украинского заложника Светлана Рудниченко. Из-за истощения многие моряки уже не способны двигаться. Еды и медикаментов у них нет. Даже воды людям почти не дают.

Светлана Рудниченко, жена одного из заложников, рассказывает: "Буквально сегодня позвонил второй механик и сказал, что люди лежат. Пираты ограничили доступ к воде - даже по стакану воды они (заложники – ред.) не получают в день. На вчерашний день нам было известно, что деньги были перечислены в банк, и в банке они как-то потерялись".

Министерство иностранных дел Украины категорически отказывается комментировать ситуацию. В ведомстве говорят - чрезмерный ажиотаж вокруг этих событий осложняет для них процесс переговоров с пиратами.