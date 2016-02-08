В Сиэтле открыли почетное консульство Украины

Участие в церемонии открытия приняли посол Украины в США Валерий Чалый и новоназначенный Почетный консул Валерий Голобородько, сообщает сайт посольства Украины в США.

Валерий Чалый подчеркнул, что открытие Почетного консульства станет дополнительным импульсом для дальнейшего развития тесных связей между Украиной и штатом Вашингтон. По его мнению, Украина и «Вечнозеленый штат» имеют невероятный потенциал для дальнейшего сотрудничества в экономической области, в сфере культуры и образования.

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Отмечается, что Чалый также отметил роль украинской диаспоры штата Вашингтон в поддержке Украины во времена беспрецедентных вызовов и выразил убеждение, что новообразованное консульство откроет новую страницу в представлении интересов украинцев в штатах Вашингтон и Орегон.