В Житомире от гриппа умерли уже 6 человек, на Ривненщине - 14

В Житомире от гриппа уже умерло 6 человек.

Об этом сообщается на сайте Житомирского городского совета, передает корреспондент УНИАН.

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«С начала эпидсезона (на 05.02.2016) от осложнений (пневмоний) от гриппа умерло 6 человек», - говорится в сообщении.

По данным Житомирского городского совета, по состоянию на 5 февраля за последние сутки в лечебные учреждения Житомира были госпитализированы 25 жителей Житомира, из которых 20 - дети в возрасте до 17 лет. Всего за последние сутки зарегистрировано 321 случай гриппа и ОРВИ.

В тоже время в Ривненской области количество людей умерших с начала эпидпериода от гриппа увеличилось до 14.

Как сообщили УНИАН в эпидемиологическом отделе главного управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области, последний случай - смерть 48-летнего мужчины - зафиксирован 3 февраля в городской больнице Ривне. Сегодня, после получения результатов лабораторных исследований подтверждено, что он умер от вируса гриппа «А».

По информации из центральной городской больницы Ривне, умерший обратился за помощью к медикам со значительным опозданием.

По состоянию на 5 февраля, по данным специалистов эпидемиологического отдела главного управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области, превышение эпидемического порога в регионе составляет 4,2 % от нормы.

Как сообщал УНИАН, вчера в Житомире карантин в школах из-за эпидемии гриппа продлен до 13 февраля включительно. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По информации начальника Житомирского городского управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Житомирской области, главного государственного санитарного врача Житомира и Житомирского района Александра Шпита, в городе на 5-й неделе эпидемии наблюдается лишь незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 5 февраля от гриппа умер 201 человек.