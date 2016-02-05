На Луганщине СБУ задержала сообщника террористов, который фотографировал позиции сил АТО (видео)

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, он был задержан в контрольном пункте въезда-выезда "Новоайдар" при осуществлении фильтрационных мероприятий.

Подозреваемый фотографировал прилегающую территорию. При его осмотре правоохранители обнаружили цифровые фотографии боевых позиций, блокпостов Вооруженных сил Украины и контрольного пункта.

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Задержанный намеревался передать фотографии представителям "ЛНР".

Подозреваемый передан в полицию для решения вопроса об открытии уголовного преступления по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций) УК Украины.