На Луганщине СБУ задержала сообщника террористов, который фотографировал позиции сил АТО (видео)
11:35, 05 февраля 2016Общество
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В пункте пропуска Луганской области 4 февраля сотрудники СБУ задержали жителя Станично-Луганского района Луганской области, который подозревается в пособничестве террористической организации "ЛНР".
Скриншот видео
Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, он был задержан в контрольном пункте въезда-выезда "Новоайдар" при осуществлении фильтрационных мероприятий.
Подозреваемый фотографировал прилегающую территорию. При его осмотре правоохранители обнаружили цифровые фотографии боевых позиций, блокпостов Вооруженных сил Украины и контрольного пункта.
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Задержанный намеревался передать фотографии представителям "ЛНР".
Подозреваемый передан в полицию для решения вопроса об открытии уголовного преступления по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций) УК Украины.
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