В Украине стартует образовательный проект по борьбе с раком

Как сообщили участники пресс-конференции в УНИАН, проект нацелен на женскую аудиторию, в частности, чтобы помочь женщинам победить фобии, связанные с онкологическими заболеваниями.

Организаторами программы стали Больница израильской онкологии LISOD и проект «Преображариум».

Управляющий партнер LISOD Майкл Амзель рассказал, что в рамках проекта пройдут обучающие семинары, тренинги, лекции.

«Подобные проекты очень важны. Они помогают научить людей правильно определять болезнь на ранних стадиях. Израильский опыт показывает: если люди понимают, что такое рак, если сформирована культура профилактики, смертность можно свести к минимуму», - отметил Амзель.

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Он отметил, что борьба против рака – «это война». «Если несколько лет назад основным оружием в борьбе с раком были хирургия, радио-, лучевая терапия, то сейчас на первом месте профилактика. Я обращаюсь к женщинам: слушайте свое тело. Не игнорируйте послания, сообщения, которые посылает вам ваше тело. Особенно если вы попадаете в группу: ваша бабушка, мама или сестра имели это заболевание, вы обязательно должны обратиться к врачу», - сказал Амзель.

Руководитель проекта «Преображариум» Алла Рожкова сообщило, что цель проекта - формирование ответственного отношения женщин к своему здоровью.

«Мы подберем очень квалифицированных лекторов, спикеров, экспертов в рамках всех наших программ. Нам очень интересно работать с такими организациями, как LISOD, где работают очень квалифицированные специалисты. Стартует проект во второй половине февраля 2016 года», - сказал Рожкова.

В свою очередь заведующая отделением лучевой диагностики LISOD Дарья Винницкая подчеркнула, чем раньше выявлено заболевание, тем успешнее лечение.

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«В последние годы количество людей, у которых выявлен рак, постоянно растет. В Украине количество женщин у которых выявляют рак молочной железы, возросло с 14 тысяч до почти 17 тысяч в год. Почти половина из них умирают в течении года. Тут очень важно раннее выявление, качественная диагностика и лечение. Рак молочной железы, как и другие формы рака, - это не приговор, а излечимое заболевание. Да, тяжело, но излечимо. Об этом надо знать и помнить», - сказала Винницкая.

Она акцентировала, что на базе LISOD создан единственный в Украине маммологический центр международной сертификации.

«Такой центр – один в нашей стране. Для сравнения, только в Тель-Авиве их 12. Мы используем все возможные современные методики для ранней диагностики, для проведения всех методов лечения согласно международным протоколам», - отметила Винницкая.

Она подчеркнула, что человек должен обращать внимание на мелочи, которые могжет заметить только он.

«Слушайте себя, смотрите себя. Это не значит, что вы должны самостоятельно трактовать какие-то исследования. Для это есть специалисты. В LISOD также успешно применяются скрининговые программы. Для каждого возраста и пола есть разные программы скрининга – перечень простых исследований, которые при регулярном проведении (раз в год) позволяет найти рак на самых ранних стадиях и соответственно успешно его вылечить. Не нужно бояться онкологических болезней. Нужно открыть глаза и понять, что у человечества есть такая проблема и она решаема», - сказала врач.