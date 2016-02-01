В УПЦ назвали официальное количество епархий и приходов

Как сообщает центр информации УПЦ, об этом рассказал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем докладе во время заседания Собора епископов УПЦ, которое состоялось 29 января в Киево-Печерской лавре.

«Украинская православная церковь является крупнейшей по количественным показателям организацией в Украине, объединяет синодальные учреждения, епархии, благочиния, приходы, монастыри, духовные учебные заведения, братства, сестричества и миссии. В Украинской православной церкви продолжает наблюдаться положительная тенденция количественного и качественного роста», - говорится в докладе митрополита.

В частности, на 7 человек до 90 человек увеличилось число архиереев, из них 53 - епархиальные архиереи, 29 - викарные архиереи, а 8 архиереев находятся на покое.

На приходах совершают свое служение 11 976 священнослужителей.

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Во всех епархиях Украинской православной церкви активно представлена монашеская жизнь. На сегодня в УПЦ вместе со ставропигийными монастырями насчитывается 247 обителей, из которых 129 мужских и 118 женских. Монашеское послушание в обителях несут 1603 монахов и 2515 монахинь.

Также сообщается, что произошла реорганизация некоторых синодальных учреждений УПЦ. В межсоборный период их количество уменьшилось на 2 и сегодня составляет 26.

За отчетный период бралось время от проведения последнего Собора епископов УПЦ, который состоялся 13 августа 2014 года, до Собора епископов УПЦ 29 января 2016 года.