Как получить деньги с каждой галушки?

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ планирует зарегистрировать полтавскую галушку как торговую марку.

Об этом мэр сообщил журналистам на пресс-конференции.

«Планируем получать деньги в бюджет от полтавской «изюминки» - «полтавской галушки». Мы зарегистрируем ее как торговую марку. При ее использовании предприниматели должны платить средства в городскую казну», - заявил мэр Полтавы.

Напомним, в Полтаве уже стали традиционными ежегодные праздники полтавской галушки. Во время праздника все желающие лакомятся галушками и принимают участие в конкурсах. В музее-усадьбе Ивана Котляревского также традиционно ежегодно проходит выставка ”История полтавской галушки”.

В 8 июня 2008 года Полтавский ресторан "Иванова гора" установил рекорд, приготовив галушку весом 10 кг. Ее варили полчаса на пару над 50-литровым казаном.

В Полтаве установлен памятник полтавской галушке. Авторами массивного памятника, сооруженного из камня, являются народный художник Украины Анатолий ЧЕРНОЩЕКОВ и скульптор Николай ЦЫСЬ. Произведение, символизирующее достаток и благополучие семьи, представляет собой большую глубокую тарелку с готовыми к употреблению 12-ю галушками и ложкой на специальном постаменте.