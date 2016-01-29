В Тернопольской области синоптики прогнозируют снегопады и морозы

Несмотря на повышение температурных показателей, это еще не начало весенних процессов, – уверяют метеорологи. Зима вернется в феврале, передает www.0352.ua. Еще впереди и снегопады, и морозы.

«Последние дни января будут достаточно теплыми. Однако понижение температуры воздуха следует ожидать в следующем месяце. В январе зафиксировано превышение климатической нормы на 5 градусов. Однако как показывают наблюдения, февраль холоднее января.

Насчет выходных, то обойдется без существенных осадков, на дорогах в ночное время будет сохраняться гололедица. Ветер порывистый 15-20 м в секунду. Температура воздуха будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла. Местами по области возможны заморозки, гололедица, туман в ночную и утреннюю пору», – сообщила метеоролог Оксана Софинская.