Двое выпускников доказали, что явились на тесты... абсолютно трезвыми

Не допущенные к тестированию 22 апреля выпускники школ Феодосии (Крым) обратились к наркологу и доказали ошибочность выводов работников пункта тестирования об их нетрезвом состоянии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, подростки обратились в отделение судебно-медицинской токсикологии, специалисты которого не подтвердили подозрение работников пункта тестирования. «Прокуратура Крыма внесла предписание Симферопольскому Региональному центру оценивания качества образования с требованием допустить несовершеннолетних, права которых были нарушены, к дополнительной сессии тестирования по предмету», - говорится в сообщении. Предписание на днях было удовлетворено, и выпускники получили такой доступ.

В рамках проверки соблюдения требований законодательства об образовании в ходе проведения независимого тестирования выпускников и вступительных экзаменов в вузы прокуратурой изучены правила приема во все высшие учебные заведения. «Оказалось, не все правила приема отвечают букве закона», - сообщает пресс-служба. Прокуратурой опротестованы пять документов, которыми нарушались права детей, имеющих право на внеконкурсное зачисление в вузы, - сирот, инвалидов, детей погибших при исполнении обязанностей военнослужащих и работников правоохранительных органов. Правила приема в пяти крымских училищах и колледжах в этом плане не соответствовали утвержденным Министерством образования и науки Украины условиям приема в высшие учебные заведения.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Информационный центр независимого оценивания сообщил, что в Феодосии двое участников явились в пункт тестирования в нетрезвом состоянии. "Медики подтвердили факт нетрезвого состояния участников. Был составлен акт, на основании которого эти двое лиц не были допущены к участию в тестировании", - сообщил тогда Симферопольский региональный центр оценивания качества образования.