В Ивано-Франковске начала работу патрульная полиция

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, первый заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Басараб, председатель областного совета Александр Сыч, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и сотни горожан.

«Сегодня, наконец, на службу заступят 208 полицейских. Я верю, что эти молодые люди пришли защищать наш покой. Мы вместе построим новую страну», - заявила Деканоидзе.

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По ее словам, в работе полицейских есть два врага: криминал и коррупция. «Уверена, что все вместе сможем изменить страну, - обратилась она к жителям города. – Без вашей помощи в борьбе со злом у них ничего не получится. Помните, что за нами наша Родина, и мы должны ее защитить».

Первый заместитель председателя ОГА Басараб в своем выступлении назвал сегодняшнее событие историческим для Ивано-Франковска. По его словам, пройдя большие испытания, община ожидает от полицейских реальных изменений в преодолении преступности и коррупции.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что в Ивано-Франковске среди 208 патрульных полицейских есть 56 женщин. Также он отметил, что среди полицейских 25 человек, в том числе и одна женщина, проявили мужество и героизм в зоне АТО.