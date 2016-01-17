До мая 2016 года в штате патрульной полиции Украины будут работать 16 тысяч человек – Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня, комментируя начало работы патрульной полиции в г. Днепропетровск, сообщает Департамент коммуникации МВД.

По словам министра внутренних дел, 950 патрульных в Днепропетровске были отобраны из более чем 8 тыс. кандидатов, которые подали свои анкеты.

Аваков отметил, что старший лейтенант полиции Владимир Богонис, который возглавил патрульную полицию Днепропетровска, в прошлом – боевой офицер из подразделения "Днепр-1", который прошел с полком все боевые испытания последнего времени.

"Он знает, что значит служить Украине. Как знали и его 30 погибших однополчан, сложивших головы за Украину", – подчеркнул глава МВД.

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Аваков напомнил, что Днепропетровск является 9-м городом, в котором заработала патрульная полиция.

Следующими станут Ивано-Франковск (30 января), Херсон (6 февраля), Винница (14 февраля), Чернигов (21 февраля), Кременчуг (27 февраля).

"Затем – Черкассы, Полтава, Житомир, Черновцы, Ривне, Борисполь, Запорожье, Тернополь, Славянск-Краматорск, Кировоград, Кривой Рог, Харьков-Лисичанск-Рубежное, Мариуполь и Суммы", – отметил министр.