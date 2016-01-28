В центре Одессы обрушилась колонна у входа в школу (фото)

13:17, 28 января 2016
Общество
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В центре Одессы обрушилась колонна у входа в школу №47.

колонна / dumskaya.net

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на телеканал "Репортер".

В настоящее время опасный участок на улице Гоголя огражден предупреждающими лентами.

Отмечается, что может упасть массивный балкон, если остальные конструкции не выдержат нагрузки.

колонна / dumskaya.net

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года в центре Одессы обрушился жилой дом.

колонна / dumskaya.netdumskaya.net

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