В центре Одессы обрушилась колонна у входа в школу (фото)
13:17, 28 января 2016Общество
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В центре Одессы обрушилась колонна у входа в школу №47.
В настоящее время опасный участок на улице Гоголя огражден / dumskaya.net
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на телеканал "Репортер".
В настоящее время опасный участок на улице Гоголя огражден предупреждающими лентами.
Отмечается, что может упасть массивный балкон, если остальные конструкции не выдержат нагрузки.
Остальные конструкции могут не выдержать балкон / dumskaya.net
Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года в центре Одессы обрушился жилой дом.
dumskaya.net
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