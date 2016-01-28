В центре Одессы обрушилась колонна у входа в школу (фото)

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на телеканал "Репортер".

В настоящее время опасный участок на улице Гоголя огражден предупреждающими лентами.

Отмечается, что может упасть массивный балкон, если остальные конструкции не выдержат нагрузки.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года в центре Одессы обрушился жилой дом.