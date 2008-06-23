Россия заняла первое место в Европе по числу миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей Европы. В "золотую" пятерку "богачей" континента попали два россиянина. Самым богатым из 87 РФ-миллиардеров стал Олег Дерипаска.

Всего в списке 298 позиций.

Самым богатым человеком Европы стал, по мнению журнала, основатель Ikea Ингвард Кампрад - его состояние оценивается в $31 млрд. Недавно открытый в пригороде Нью-Йорка торговый центр пополнил список из 277 расположенных по всему миру магазинов Ikea.

Следом за основателем и владельцем одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома идет Олег Дерипаска с состоянием, оцененным в $28 млрд.

Роман Абрамович стал вторым россиянином в топ-пятерке, пусть даже на пятом месте списка. Согласно оценке журнала Forbes, состояние "начальника Чукотки" - $23,5 млрд.

По количеству миллиардеров в странах Европы первое место занимает Россия - 87 человек с суммарным состоянием в $471 млрд. Интересно отметить, что в прошлом году (правда, по другим данным) в России насчитывалось 110 миллиардеров.

На втором месте - Германия, где 54 долларовых миллиардера владеют в общей сумме $284,6 млрд. Там самыми богатые - братья Карл и Тео Альбрехты. Совладельцы торговой фирмы Aldi, как предполагает Forbes, владеют $27 млрд и $23 млрд соответственно. Карл Альбрехт стал третьим в списке богатейших людей Европы, а его брат Тео - шестым.

Третье место в Европе по урожаю миллиардеров принадлежит Великобритании. Богатейшим подданым страны считается герцог Вестминстерский Джеральд Кавендиш Гросвенор благодаря его значительным земельным владениям - его состояние оценивается в $14 миллиардов.