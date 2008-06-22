В Украину возвращается жара

Завтра в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков (в западных областях - без существенных осадков). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°, днем 24-29°, на западе Украины местами 30-32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 13-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

24-25 июня - переменная облачность. 24 июня ночью в западных и северных областях, днем на остальной территории Украины кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с. 25 июня преимущественно без осадков, только ночью на крайнем востоке и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, в Крыму, Закарпатье и местами в южных областях 30-32°; 25 июня в северной части ночью 7-12°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

26- 27 июня в южной части и восточных областях преимущественно без осадков; на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-14°, в южной части 11-16°, на побережье морей и Закарпатье до 18-20°; днем в южной части и в Закарпатье 27-33°, на остальной территории 26 июня 20-27°, 27 июня (кроме западных областей) 23-29°, на востоке до 31°.

В Киеве и области в понедельник осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°, по области ночью 9-14°, днем 24-29°.

24-25 июня - переменная облачность. Ночью и утром 24 июня кратковременные дожди, грозы, в остальное время преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура 24 июня ночью 11-16°, днем 24-29°; 25 июня ночью 7-12°, днем 20-25°.

26- 27 июня - кратковременный дождь, гроза, только ночью 27 июня преимущественно без осадков. Температура ночью 8-14°; днем 26 июня 20-26°, 27 июня 24-29°.