Суд в Одессе приговорил за мошенничество местного священника

Суворовским райсудом Одессы завершено разбирательство по делу о мошенничестве со стороны митрофорного протоиерея Анатолия (КОРИНЬКОВА) и трех членов церковной общины УАПЦ. Гражданин А.КОРИНЬКОВ приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, а каждый из трех членов общины, также причастных к совершению преступления, осуждены к 3 годам лишения свободы (условно).

После объявления постановления суда А.КОРИНЬКОВА взяли под стражу, он доставлен в Хаджибеевское отделение милиции Одессы.

Напомним, ранее члены общины местного храма Георгия Победоносца вместе с А.КОРИНЬКОВЫМ перешли в УАПЦ из Украинской православной церкви Киевского патриархата.