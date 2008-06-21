Минюст выставит в Интернете информацию об арестованном имуществе

Министерство юстиции начало работы по созданию сайта для размещения информации о торгах имуществом, которое было арестовано органами государственной исполнительной службы Минюста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Николай ОНИЩУК.

По его словам, создание специализированного сайта позволит централизовать информацию об арестованном имуществе, которое выставляется на торги, и обеспечить ее достоверность. Кроме того, такой сайт должен удовлетворить информационные потребности потенциальных покупателей по проведению публичных торгов и выставленного на продажу арестованного имущества.

Предусматривается, что сайт будет функционировать как одна из подсистем Единого государственного реестра исполнительных производств, который будет включать все судебные решения, поступающих на принудительное выполнение в Государственную исполнительную службу Министерства юстиции.

В ближайшее время, согласно приказу, Минюст заключит договоры со специализированными торговыми организациями, которые осуществляют реализацию арестованного государственными исполнителями имущества, о внесении сведений о публичных торгах (аукционы) и реализуемом имуществе в Единый государственный реестр исполнительных производств.

Доступ к сайту торгов по реализации арестованного имущества планируется открытый без любых ограничений.