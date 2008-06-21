Для переработки мазута из Керченского пролива смонтировано 3 модуля. Как сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом сообщил вчера на пресс-конференции министр охраны окружающей природной среды Георгий ФИЛИПЧУК.

По его словам, правительство нашло оптимальный экологический выход для ликвидации последствий аварии в Керченском проливе. “Мы смонтировали в порту три модуля, которые перерабатывают от 120 до 150 тонн мазута в сутки”, – сказал Г.ФИЛИПЧУК.

Он пояснил, что в результате смешивания собранного мазута с металлургическими гранулами и олеиновой кислотой получается экологически безопасная смесь для строительства асфальтовых дорог, которая имеет на рынке значительный спрос.

Министр констатировал, что весь собранный в проливе мазут перерабатывается в закрытой зоне и данный процесс не несет экологической опасности для окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, из-за шторма 10-11 ноября п.г. в Керченском проливе пострадало 15 судов, из них 5 затонули и 10 сели на мель. В частности, в южной части пролива разломился пополам российский танкер «Волгонефть-139». В результате в море попало около 1,2 т мазута. Затонули также суда «Вольногорск», сухогруз "Хач-Измаил", сухогруз "Нахичевань", "сухогруз "Ковель", которые перевозили приблизительно по 2 тыс. тонн серы каждый. Остальные (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" и еще 7 барж) сели на мель.