Выпускные вечера прошли в 12 тысячах школах

По предварительным данным милиции, выпускные вечера в школах Украины прошли без эксцессов.

Как сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины, выпускные вечера прошли почти в 12 тыс. школ, в них приняли участие около 300 тыс. выпускников.

Охрану общественного порядка в местах, приближенных к объектам, где праздновались выпускные, обеспечивали 15 тыс. сотрудников милиции и внутренних войск МВД Украины.