Выпускные вечера прошли в 12 тысячах школах
13:57, 21 июня 2008Общество
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Милиция вздохнула
По предварительным данным милиции, выпускные вечера в школах Украины прошли без эксцессов.
Как сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины, выпускные вечера прошли почти в 12 тыс. школ, в них приняли участие около 300 тыс. выпускников.
Охрану общественного порядка в местах, приближенных к объектам, где праздновались выпускные, обеспечивали 15 тыс. сотрудников милиции и внутренних войск МВД Украины.
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