Цены на киевских арт-аукционах растут стремительно

На картины украинских художников XIX столетия и 1940–1970-х годов возник ажиотаж, повлекшие неоправданно высокие цены на них.

Об этом в интервью еженедельнику „Коментарі” сообщила директор киевской галереи „Боско” Наталия ЛЫСЕНКО.

„Галеристы-антиквары сейчас начинают раскручивать абсолютно всех, даже не очень хороших художников и не очень хорошие работы”, - отметила она.

По словам Н.ЛЫСЕНКО, за последние пять лет цены на украинском арт-рынке выросли в среднем от 70% до 100% в год: если семь-десять лет назад картину Николая Глущенко или Сергея Шишко можно было приобрести за 1-5 тыс.долларов, то сегодня речь идет о сотнях тысяч долларов.

Н.ЛЫСЕНКО также утверждает, что цены на киевских аукционах уже догнали мировые. Например, на весенних торгах картину С.Шишко «Пляж» продали за 120 тыс. долларов, полотно Н.Глущенко «Через реку» - за 110 тыс. долларов, работу Кондратенко «Зимний пейзаж с церковью» - за 130 тыс. долларов.

Как сказала Н.ЛЫСЕНКО, в Киеве действует пять-шесть больших аукционов. „Но аукционов уровня Sotheby’s или Christie`s нет и в ближайшее время не появится, потому что у нас нет достаточного количества предметов древности и коллекционеров, способных их купить”, - сказала она.

Однако, по мнению эксперта, Украина является перспективным рынком для упомянутых брендов. Об этом свидетельствует тот факт, что Christie’s и Sotheby’s проводят здесь предаукционные показы работ. “Ведь всем известно, что многие наши коллекционеры (среди которых бизнесмены и политики) покупают антиквариат на этих аукционах. Кто-то ввозит его сюда, кто-то оставляет за границей в банках”, - сказала Н.ЛЫСЕНКО.

По ее мнению, если Christie`s и Sotheby`s все же откроют в Украине свои представительства, это нанесет ощутимый удар по местным аукционам. „Клиент туда обязательно пойдет, ведь это мировые имена. Продавцы также пойдут, ведь будут уверены, что там их предметы продадут дороже”, - убеждена эксперт.