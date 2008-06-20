Стадион в Днепропетровске можно эвакуировать через военный городок

Днепропетровский городской совет на внеочередной сессии принял в коммунальную собственность 4,6 га территории, которая принадлежала Министерству обороны в центре Днепропетровска, для завершения реконструкции стадиона ФК “Днепр”.

Об этом УНИАН сообщил депутат городского совета Сергей ВОРОБЬЁВ.

По его словам, срочность рассмотрения данного вопроса обусловлена реконструкцией стадиона, которая проводится в рамках городской программы подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Депутат отметил, что эвакуационные выходы, которые предусмотрены планом реконструкции стадиона, находятся на территории военного городка Министерства обороны, и поэтому необходимо было согласовать, в соответствии с законодательством, земельный вопрос и завершить реконструкцию в 2008 году.