Стадион в Днепропетровске можно эвакуировать через военный городок
Чтобы принять Евро-2012, это необходимо
Днепропетровский городской совет на внеочередной сессии принял в коммунальную собственность 4,6 га территории, которая принадлежала Министерству обороны в центре Днепропетровска, для завершения реконструкции стадиона ФК “Днепр”.
Об этом УНИАН сообщил депутат городского совета Сергей ВОРОБЬЁВ.
По его словам, срочность рассмотрения данного вопроса обусловлена реконструкцией стадиона, которая проводится в рамках городской программы подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Депутат отметил, что эвакуационные выходы, которые предусмотрены планом реконструкции стадиона, находятся на территории военного городка Министерства обороны, и поэтому необходимо было согласовать, в соответствии с законодательством, земельный вопрос и завершить реконструкцию в 2008 году.